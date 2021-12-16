Через Омікрон: Єлизавета II скасувала традиційний сімейний обід перед Різдвом
Джерело:The Sun
Наступного тижня королева Єлизавета II мала провести традиційний передріздвяний обід зі сім'єю. Однак монархиня скасувала цьогорічну трапезу з родиною через побоювання Омікрону.
Королева Великої Британії скасувала обід з родиною перед Різдвом. Хоч своє рішення вона вважає "правильним і попереджувальним", монархині "з жалем" довелося відмовитися від традиції цього року.
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Причиною скасування є побоювання у зв'язку з поширенням штаму коронавірусу – Омікрон.
Королівський палац не хоче коментувати таке рішення Її Величності, бо "різдвяний обід – це приватний сімейний захід". Однак представники королеви вважають, що зустріч монаршої родини "поставить під загрозу різдвяні свята для багатьох людей".
Важливо зазначити, що сімейний обід мав відбутися 21 грудня у Віндзорському замку. Планувалося, що на зустріч прийде 50 членів королівської сім'ї.
Яким буде цьогорічне Різдво для королеви
- Майбутнє Різдво Єлизавета II вперше за 74 роки проведе без свого чоловіка. Принц Філіп помер у 99-річному віці у квітні 2021 року.
- Довгий час ходили чутки про погіршення стану здоров'я монархині, однак тепер вони вважаються безпідставними. Єлизавета II почувається добре і вже готується до свят.
- У Віндзорському замку, а також Голірудському палаці вже запалили ялинки. Єлизавета II має можливість сповна насолоджуватися святковою атмосферою.