Через Омікрон: Єлизавета II скасувала традиційний сімейний обід перед Різдвом

Наступного тижня королева Єлизавета II мала провести традиційний передріздвяний обід зі сім'єю. Однак монархиня скасувала цьогорічну трапезу з родиною через побоювання Омікрону.

Королева Великої Британії скасувала обід з родиною перед Різдвом. Хоч своє рішення вона вважає "правильним і попереджувальним", монархині "з жалем" довелося відмовитися від традиції цього року.

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Причиною скасування є побоювання у зв'язку з поширенням штаму коронавірусу – Омікрон.

Королівський палац не хоче коментувати таке рішення Її Величності, бо "різдвяний обід – це приватний сімейний захід". Однак представники королеви вважають, що зустріч монаршої родини "поставить під загрозу різдвяні свята для багатьох людей".

Важливо зазначити, що сімейний обід мав відбутися 21 грудня у Віндзорському замку. Планувалося, що на зустріч прийде 50 членів королівської сім'ї.

Яким буде цьогорічне Різдво для королеви