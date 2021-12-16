Спадкоємна принцеса Данії Мері отримала позитивний результат тесту на COVID-19. Про це повідомили на офіційному сайті королівської родини.
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Її Королівська Високість наслідна принцеса сьогодні, в середу, 15 грудня 2021 року, отримала позитивний результат на COVID-19,
– повідомили представники родини.
Стало відомо, що принцеса Мері перебуває на самоізоляції у палаці Фредеріка VIII в Амалієнборзі.
Решта членів родини почуваються добре, у них коронавірусну інфекцію не виявили.
Принцеса Мері / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Хто з членів королівських сімей перехворів на коронавірус
- Принц Великої Британії Чарльз у березні 2020 року захворів на COVID-19. Хоч стан спадкоємця не потребував госпіталізації, хвороба значно повпливала на здоров'я сина Єлизавети II.
- Того самого місяця інфікувався принц Монако Альберт. За ним доглядав особистий лікар.
- Шведські монархи принц Карл Філіп і принцеса Софія стали наступними, хто заразився COVID-19. Вони мали легкі симптоми і перебували на ізоляції.
- Наприкінці вересня 2021 року позитивний тест отримав син королеви Ранії та короля Абдалли II – 27-річний принц Аль-Гусейн ібн Абдалла.