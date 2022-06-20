"Чекаємо на третю": піаніст Євген Хмара знову стане батьком

Композитор і піаніст-віртуоз Євген Хмара втретє стане батьком. Його дружина Дар'я Ковтун вагітна й планує народжувати в Україні.

Невдовзі на одного багатодітного батька в українському шоу-бізнесі побільшає. У 34-річного Євгена Хмари скоро народиться третій малюк. Він не розсекретив, на якому місяці вагітності його кохана дружина, але зізнався, що народжувати скоро.

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Євген Хмара втретє стане батьком

Ми з Дашею чекаємо на третю дитину. Вже скоро народжувати, вона зараз у Києві. Ми дуже хочемо народжувати саме в Україні. Дуже віримо, що війна незабаром закінчиться, і буде безпечною,

– розповів Євген Хмара.

Так, навіть попри війну й загрозу ракетних ударів третя дитина піаніста-віртуоза з'явиться на світ у Києві. Якщо напад Росії триватиме до того часу, то сім'ю він перевезе до Австрії.

"Якщо війна йтиме далі, після народження дитини, якщо буде загроза життю, гадаю, відвезу її та дітей до Австрії", – додав зірка.

у Євгена Хмари двоє дітей –, який з'явився 2017 року, та, котру Дар'я Ковтун народила 2019-го. Стать майбутнього малюка подружжя поки не розголошує.

Євген Хмара з дружиною Дар'єю Ковтун і дітьми / Фото з інстаграму співачки

Хто з зірок народив під час війни