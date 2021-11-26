Чекали 4 місяці: Влад Яма та Анатолій Анатоліч стали кумами

В українському шоу-бізнесі є чимало родинних зв'язків, і тепер сім'ї Ямів та Яцечків (справжнє прізвище Анатоліча) можуть сміливо називати себе кумами. Адже танцівник Влад Яма та співвласниця музичного фестивалю Atlas Weekend Ірина Федорцова стали хрещеними батьками третьої дитини ведучого.

Пологи дружини Анатолія Анатоліча – Юлії Бойко відбулись ще у липні, проте подружжя хотіло, аби хрестини пройшли у День Ангела покровителя хлопчика – Ніла. Церемонія хрещення відбулась у Свято-Іллінській церкві на Подолі 25 листопада.

До слова Анатолій Анатоліч розповів, хто із зірок стануть його кумами



Хрещення сина Анатолія Анатоліча / Фото JetSetter

На події були присутні діти Анатоліча та Юлії, а також куми – Яма та Федорцова. За словами Анатоліча, хрещених батьків вони з дружиною обрали давно, ще коли Юля була вагітною, адже Ірина та Влад – близькі друзі родини. Якщо Влад є давнім товаришем Анатоліча, то Федорцова – його однокласниця з Кривого Рогу.



Влад Яма з похресником Нілом / Фото JetSetter

Зазначимо, що в Анатолія та Юлії є ще двоє дітей: Аліса та Лоліта. Щодо першої доньки, то хрещеними дівчинки є співачка Світлана Лобода та автор студії "Квартал-95" Вадим Переверзєв. А от колишній коханий Лободи Андрій Цар є хресним батьком Лоліти.



Діти Анатолія Анатоліча / Фото з інстаграму ведучого