Пологи дружини Анатолія Анатоліча – Юлії Бойко відбулись ще у липні, проте подружжя хотіло, аби хрестини пройшли у День Ангела покровителя хлопчика – Ніла. Церемонія хрещення відбулась у Свято-Іллінській церкві на Подолі 25 листопада.

До слова Анатолій Анатоліч розповів, хто із зірок стануть його кумами



Хрещення сина Анатолія Анатоліча / Фото "Факти"

На події були присутні діти Анатоліча та Юлії, а також куми – Яма та Федорцова. За словами Анатоліча, хрещених батьків вони з дружиною обрали давно, ще коли Юла була вагітна, адже Ірина та Влад – близькі друзі родини. Якщо Влад є давнім товаришем Анатоліча, то Федорцова – його однокласниця з Кривого Рогу.



Влад Яма з похресником Нілом / Фото "Факти"

Зазначимо, що в Анатолія та Юлії є ще двоє дітей: Аліса та Лоліта. Щодо першої доньки, то хрещеними дівчинки є співачка Світлана Лобода та автор студії "Квартал-95" Вадим Переверзєв. А от колишній коханий Лободи Андрій Цар є хресним батьком Лоліти.



Діти Анатолія Анатоліча / Фото з інстаграму ведучого