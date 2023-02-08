Чехію на Євробаченні-2023 представить гурт VESNA, у складі якого росіянка

Чеський гурт VESNA, що своєю піснею з українським приспівом викликав обговорення ще до перемоги у Нацвідборі, і справді поїде на Євробачення-2023. Вони мають неоднозначні відгуки від українців.

У Чехії днями відбувся Національний відбір, на якому переміг гурт VESNA, що ще до перемоги збурив мережу. У його складі є росіянка Олеся Очеповська.

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VESNA представить Чехію на Євробаченні-2023

Чеський гурт виступатиме на Євробаченні в Ліверпулі з піснею My sister's crown – "Корона моєї сестри". Ця пісня звучатиме кількома мовами – англійською, чеською, болгарською, а приспів – українською.

Ми вирішили зробити мистецький вибір, щоб віддати належне нашій рідній сестрі – Україні. Тому приспів пісні співається українською мовою. Оскільки Україна зараз переживає дуже складні часи, ми хотіли висловити нашу відверту підтримку Україні в ці важкі часи,

– казали дівчата тиждень тому про конкурсний трек.

VESNA – My sister's crown: дивіться відео онлайн

Українці по-різному реагують на перемогу гурту, до складу якого входить росіянка. Одні вітають його з перемогою:

"Українці голосували за вас і ми так радіємо за вас. Ви заслужили перемогу! Дякуємо за цю пісню з сильним посланням, та дякуємо за підтримку України. Ми з нетерпінням чекаємо на ваш виступ у Ліверпулі";

"Мої вітання";

"Пісня топова";

"Ура, класна пісня";

Інші ж засуджують: "Пісня про Росію. Про Україну там лише мова. Але українці дякують. За що дякуєте, друзі? За пісню про Росію на Євробаченні? Типу, які вони бідненькі, як їх зашеймили?".

Що не так з піснею гурту VESNA

Кліп та пісня чеського колективу викликала бурхливі обговорення в мережі через неоднозначність меседжу, який намагались донести музикантки. Наприклад, у пісні мовиться про "сестринство" між слов'янськими народами.

"Сестринство завжди було важливим для нас. Оскільки ми поділяємо узи співчуття, солідарності та підтримки, які ми хочемо поширити на решту світу, ми твердо віримо, що жінки мають природну потребу як у любові, так і в безпеці. Сестринство нашого гурту об'єднує нас, попри всі наші відмінності", – пояснювали учасниці гурту.

Ця ідея сестринства прослідковується у кліпі, де у різних образах (що теж сподобались не всім) дівчата зображають представниць різних країн – українка, росіянка, словачка, болгарка та чешки. Ролик зображає казку про "слов'янську традицію", де, скоріш за все, ці народи посварились. Також там присутні чоловіки, що, ймовірно, зображають диктатуру в Росії. Однак ми знаємо, що між Росією та Україною не конфлікт, а війна та геноцид внаслідок жорстокого нападу, а в цьому винна не тільки деспотична влада. Тоді як слова про "сестринство" здалека нагадують байку про "братські народи", що добре просувається російською пропагандою.

Учасниця гурту з Росії Олеся Очеповська живе в Чехії та має чеське громадянство, а зараз підтримує Україну. Та багато хто однаково не підтримує ідею допускати росіянку до міжнародного конкурсу. Таким чином, пісня від чеського гурту досі є темою для обговорень та суперечок.