Фінал Нацвідбору на Євробачення 2023 у Чехії відбудеться ввечері 7 лютого. За право представляти країну на конкурсі боротимуться п’ять претендентів: Maella, Маркета Ірглова, Pam Rabbit, Rodan та Vesna. Останні – виступлять з піснею, яка, за їхніми словами, підтримує Україну. Проте не всі слухачі дотримуються такої думки.

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Чеський гурт заспіває українською на Нацвідборі

Вперше в історії країни чехи виконають куплет конкурсної пісні українською мовою: "Сестро красива, ой ти сильна, хоробра, єдина, корона твоя". У тексті звучать також такі рядки:

"Корона моєї сестри

Не знімайте її

Не знімайте її

Ніхто не має права це робити

Вона прекрасна

І самобутня

Вона сама собі королева

І вона це доведе"

Прем'єра кліпу My sister's crown відбулась 29 січня, і всього за 4 години після релізу її заборонили до перегляду у Росії та Білорусі. Загалом пісня виконана кількома мовами: болгарською, англійською, українською та чеською. Чимало людей захоплені композицією гурту і бажають дівчатам перемоги на Нацвідборі, а деякі українці дякують за підтримку.

VESNA – My sister's crown: дивитись відео онлайн

Проте є чимало "але", які знайшли глядачі у новій пісні:

– перше, на що звернули увагу люди, це назва пісні. За їхніми словами, Україна ніколи "не носила корони", її мали лише російські царі, які століттями знищували українську культуру та самобутність. Тому її не потрібно знімати, адже її ніколи там не було;

– сам кліп створений у формі казки про дружбу сестер-слов'янок, які посварилися. Зазначимо, що це один із поширених меседжів російської пропаганди, де начебто хтось (зазвичай, це США чи Європа) намагаються розсварити між собою "братні народи". У кліпі діє третя сила, яка протидіє злагоді між сестрами;

– у відеоролику можна побачити страву, схожу на борщ, яка теж часто є темою спекуляцій росіян. Лише торік ЮНЕСКО визнав борщ нематеріальною спадщиною України, але Росія вперто намагається приписати рецепт цієї страви собі. Його персонаж з кліпу дає посмакувати ложкою одній з учасниць гурту, яка, до слова, є росіянкою;

– до речі, про неї. Одна із солісток гурту VESNA – росіянка Олеся Очеповська, яка грає на клавішних. Вона прийшла до гурту у 2018 році. У своєму інстаграмі вона виступає з підтримкою Україні, проте натякає, що у війні винен лише Путін, а не самі росіяни;



Допис Очеповської на "підтримку Україні" зі своїм чоловіком / Скриншот з інстаграму

– чимало слухачів почали писати, що її чоловік Ігор Очеповський воює на стороні росіян та вбиває українців, проте така інформація не відповідає дійсності. Зараз він музикант і працює в Чехії, що підтверджують його останні фото у мережі, а знімок у російській формі він публікував ще на початку 2020-го року, підписавши, що це "його новий образ у Росії";



Чоловік солістки Очеповської у російській формі, 2020 рік / Скриншот з інстаграму

– загалом учасниці гурту в кліпі мають дивні стилізовані образи, які віддалено нагадають російських матрьошок.

Мабуть, чеський гурт VESNA вирішив продемонструвати Україні свою публічну підтримку, але не всі її розгледіли через погано протрактовані меседжі у пісні та кліпі, які могли бути цілком спеціально продуманими.

Що про це пишуть українські фанати в соцмережах

Слухачі Євробачення, гурту та загалом українці, які звернули увагу на таку композицію, наголошують, що гурт не висловлює підтримку Україні, а "хайпиться на війні" і робить підміну понять:

"Ось оці точно нас не підтримують. Слава Україні! Слава нації! І пздц роziйській федерації!";

"Це взагалі наглість використовувати елементи української культур, поки в групі є представниця країни терориста";

"Росія – вбивця і ніколи нам не бути ні браттями, ні сестрами";

"Що за жах ви показали! Які братські народи з Росією? Ви не маєте права виступати на Євро!!!";

"Мабуть, дуже приємно видаляти коментарі? #russiaisaterroriststate";

"Припиніть рекламувати Україну цим російським наративом про "братську культуру" Огидно, як ви використовуєте війну для перемоги на неполітичному музичному фестивалі";

"Сором";

"Дякую, що видалили мій коментар. Припиніть культурне присвоєння, якщо у вашому гурті немає українців. Припиніть рекламувати Україну. #russiaisaterroriststate";

"Ми ніколи не були сестрами. Читайте і вивчайте історію. Росія завжди була імперіалістичним вбивцею";

"Євробачення, подивіться на цих безсоромних людей".

Гурт VESNA впродовж двох днів інтенсивно видаляє коментарі людей, які пишуть критику, а росіянка Олеся Очеповська взагалі зробила профіль приватним.