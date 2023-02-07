Далі дізнавайтеся про топи чартів музичних стрімінгових платформ в Україні, мову виконання пісень, топ-10 треків на кожному стрімінговому сервісі, а також аналітику трафіку та завантажень на платформах.

Не пропустіть Кращі хмарні сервіси України у 2022 році: дослідження Molfar

Музичні стрімінгові сервіси в Україні

Станом на 30 січня 2023 року найпопулярнішими серед українців є Youtube Music та Spotify. Molfar порівняла показники червня та грудня 2022 року й з'ясувала, що кількість щомісячних користувачів зменшилася лише на найпопулярнішому стрімінговому сервісі Youtube Music. На інших платформах кількість щомісячних користувачів з України збільшилася.



Трафік відвідувань популярних стрімінгових сервісів в Україні / Інфографіка Molfar

В Україні 3 музичні застосунки залишаються найпопулярнішими у користуванні: Spotify, Shazam, Youtube Music.

Однак, якщо говорити про завантаження додатків, то найпопулярнішим залишається Youtube Music. Цей застосунок українці продовжують активно завантажувати, у той час, як обсяги завантажень інших платформ скоротилися.



Кількість завантажень на iOS та Android / Інфографіка Molfar

Росіяни в українських чартах музичних стрімінгових платформ

Molfar розглянули 100 найкращих композицій на кожному музичному стрімінговому сервісі в Україні. Всіх артистів, яких у 2022 році слухали українці, поділили на п'ять категорій:

росіяни (ru);

білоруси (by);

українські співаки та гурти, які на момент вторгнення жили та працювали у Росії (UA*);

українці (UA);

всі інші.

За час повномасштабної війни найбільше російських виконавців слухали на платформах Spotify та Apple Music. Хоча ця кількість поступово зменшується, але росіяни досі перебувають у музичних чартах України.



Топи чартів стрімінгових платформ в Україні (липень – серпень 2022) / Інфографіка Molfar





Топи чартів стрімінгових платформ в Україні (січень 2023) / Інфографіка Molfar

Однак у другій половині 2022 року відбулися кілька суттєвих змін. Найголовніше – на всіх платформах українських виконавців більше, ніж російських. Кількість прослуховування треків російських виконавців або не змінилась, або зменшилась (винятком є Deezer, де влітку в чарті "100 найкращих треків" був лише один росіянин, а у січні 2023 вже два).

На всіх платформах, крім Spotify, значно зменшилася кількість українських виконавців. На Spotify влітку 2022 було 38 українців, а взимку 2023 – 45. Важливо те, що вітчизняних артистів замінили не росіяни, а іноземні виконавці. Зауважимо, що найбільше російськомовних треків у чартах в жанрі phonk та реп. На платформі Youtube Music є чимало пісень білоруських виконавців і тих українських виконавців, які переїхали до Росії та на момент вторгнення жили та працювали на території країни-агресора. Яка мова пісень переважає на музичних стрімінгових платформах Здебільшого мова виконання пісень збігається з мовою країни артиста. Найбільше україномовних треків слухають на Youtube Music та Deezer, найменше – на Shazam.

Найбільший відсоток пісень російською мовою – на Apple Music. Топ-10 треків на музичних стрімінгових платформах



Найбільше українських артистів на Youtube Music / Інфографіка Molfar



Друге місце посіла Apple Music / Інфографіка Molfar



Третє місце – Spotify / Інфографіка Molfar



Четверте місце – Deezer / Інфографіка Molfar



П'яте місце – Shazam / Інфографіка Molfar

Застосунки музичних стрімінгових платформ: як їх завантажували в Україні

У лютому 2022 року кількість завантажень мобільних застосунків обвалилась, але знову почала рости у квітні. Однак до того рівня, який був до повномасштабного вторгнення, все ще не вдалося повернутися.



Завантаження музичних стрімінгових платформ в Україні / Інфографіка Molfar





Завантаження музичних стрімінгових платформ в Україні / Інфографіка Molfar

Трафік стрімінгових сервісів в Україні

Влітку 2022 року частка українських користувачів сервісів повернулися до рівня, який був до 24 лютого.

У другій половині 2022 року показники майже не змінювалися, лише відбулося суттєве зростання трафіку на Apple Music (на 40%).

Найбільший трафік залишається на Youtube Music.



Трафік відвідувань стрімінгових сервісів в Україні / Інфографіка Molfar



Трафік відвідувань стрімінгових сервісів в Україні / Інфографіка Molfar

Культура – це також зброя

24 лютого 2022 року стало початком масового зростання української самосвідомості. Українці все більше відмовляються від культури країни-агресора, надають перевагу вітчизняній музиці, популяризують наших артистів.

Та й серед українських виконавців суттєво збільшилася кількість україномовних треків. Артисти переспівують легендарні пісні, створюють музику на вірші видатних митців, наповнюють музичний простір вітчизняним контентом. Хоча не на всіх стрімінгових платформах переважають українські артисти, але приємно те, що тепер в Україні слухають іноземних виконавців, а не білорусів і росіян, які вже майже рік чинять геноцид проти українського народу.

З допомогою музики українську мову популяризують у світі, показують її красу та самобутність. Головне – надалі тримати цю планку, продовжити творити українською та повністю й назавжди відмовитися від російської культури, яка вбиває.