Хтось дякує дівчатам за підтримку, а хтось висловлює побоювання через те, що в складі гурту є росіянка Олеся Очеповська. Через це тривають палкі дискусії. 24 Канал спробував розібратися у ситуації та звернувся за коментарем до гурту.

Варте уваги Солістка-росіянка та пісня про корону: що не так з "антивоєнною" піснею чеського гурту VESNA

Любов, суверенітет та сестринство: офіційна заява гурту VESNA

Гурт помітив у своїх коментарях питання, які ставили критики, тож опублікував офіційну заяву. Дівчата розповіли, що записали пісню My sister's crown тоді, коли вже було зрозуміло, що Україна не прийматиме Євробачення у себе через війну. Таким чином гурт вирішив віддати належне нашій державі та висловити їй свою підтримку.

Назва пісні українською звучить як "Корона моєї сестри". За словами гурту, корона – символ суверенітету. Як індивідуального, так і національного.

Концепція пісні стосується слов'янської традиції, яку підтримують всього 13 європейських народів. Гурт з різних слов'янських народів: Патриція, Бара та Маркета – чешки, Тереза – словачка, Таніта – болгарка, Олеся – росіянка, а також українська музикантка Катерина (яка допомагала у з написанням пісні – 24 Канал). Сестринство завжди було важливим для нас. Оскільки ми розділяємо зв'язок співпереживання, солідарності та підтримки, які хочемо розповсюдити на весь світ, ми твердо віримо, що жінки, по суті, мають природну потребу як у любові, так і сестринство нашого гурту об'єднує нас, попри всі наші відмінності,

– йдеться у заяві гурту.

Заява гурту відповіла на багато питань, однак дискусій не припинила. Зокрема, через те, що відповіді на не менш важливі питання українці так і не почули.

Троянський кінь чи нагадування про війну: в яку пастку потрапили українці

Реакція українського суспільства на пісню гурту VESNA доволі неоднозначна. Хтось бачить у кліпі тривожні символи, як от образи дівчат, які більше схожі до російських чи навіть назву пісні, яка несе наратив про "сестринство". Схожий наратив, щоправда, про братерство, росіяни використовують у своїй пропаганді.

VESNA – My sister's crown: дивитись відео онлайн

Та у європейської публіки реакція зовсім інша. Їм імпонує сенс пісні, виконання кількома мовами та наратив про єдність слов'янських народів. Критика з боку українців виглядає для Європи доволі дивною. Тож це пастка, в яку потрапили українці – критика пісні й звинувачення гурту в просуванні пропаганди Росії сприймається багатьма європейцями доволі негативно. Мовляв, нас підтримують, а ми от такі невдячні цькуємо дівчат.

2 лютого азербайджанський фанатський ресурс 12xal з менш ніж тисячею підписників, поширив інформацію про те, що нібито НСТУ вже заявило, що вимагатиме дискваліфікації гурту VESNA, якщо 7 лютого їх оголосять переможницями національного відбору. Аргумент нібито такий – гурт поширює російську пропаганду, тож не може виступати на Євробаченні. Попри відсутність джерела інформації, інші спільноти фанатів конкурсу підхопили цей фейк і почали висловлювати своє обурення.



Одна з найбільших фан-спільнот поширила цей фейк з пропозицією усунути Україну від Євробачення / Скриншот

Цікаво, що першоджерело фейку – ресурс 12xal – через кілька годин видалив допис.



Уже видалений допис з фейковою новиною / Скриншот

Поширений фейк викликав негативну реакцію європейців, що ще раз доводить правдивість твердження про те, що зараз українці фактично у пастці через цю ситуацію

Що відомо про позицію Олесі Очеповської щодо війни в Україні

Головним каменем спотикання у цій ситуації є власне Олеся Очеповська. Відомо, що дівчина виїхала до Чехії ще задовго до повномасштабного вторгнення й під час свого навчання там познайомилася з дівчатами, з якими і заснувала гурт VESNA. Цілком зрозуміло, що росіянка в гурті є тригером для українців з огляду на війну.

Будемо чесними, є випадки, коли у людини з російського, є тільки паспорт. Хоча це радше виняток, ніж правило. Наприклад, Юлія Юріна, колишня учасниця гурту YUKO, що пробував свої сили на нацвідборі на Євробачення 2019, є громадянкою Росії. Вона народилася на Кубані, але навчалася в Україні, створює українську музику, має чітку позицію щодо війни в Україні – засуджує її та не вважає себе росіянкою, а свій паспорт, який вона кілька років намагається змінити на український, називає "міткою диявола".

Можливо, Олеся Очеповська так само з російського має тільки паспорт. Однак проблема – її позиція невідома. Тому 24 Канал вирішив звернутися до гурту за коментарем, аби більше дізнатися про неї, з огляду на те, що вона може разом з гуртом VESNA представляти Чехію на Євробаченні 2023 і, ймовірно, говорити про війну в Україні на велику авдиторію.

З інстаграму росіянки можна зрозуміти тільки те, що вона проти війни. Більше нічого. Тобто чи вважає вона протистояння України та Росії "війною братніх народів", "війною політиків" чи "війною Путіна" – невідомо. Однак це доволі важливий момент.

Тому ми написали гурту VESNA. Формуючи запит та пояснюючи мету звернення ми переконалися в тому, що ситуація справді не найкраща і ми фактично потрапляємо у цю пастку, про яку говорили вище – як спитати гурт, який нібито категорично підтримує Україну про росіянку і її позицію? Своє звернення ми обґрунтували дискусіями серед українців та тим, що нам не байдуже на те, що говоритимуть про нашу країну в Ліверпулі й просили зрозуміти це. Кілька годин наше звернення ігнорували, однак потім надали контакти менеджерки, щоб ми написали їй і вона нам на всі питання відповість.

Однак наш запит проігнорували. І це видається дивним, адже якщо нам не хочуть розповісти більше про позицію Олесі, то чи не означає це, що їй є що приховувати? Фактично відповідь від гурту чи його представників могла б повністю закрити це питання і припинити дискусії довкола гурту.