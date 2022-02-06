Уже весной на украинском телевидении появится адаптация американского реалити World of Dance, которое основала Дженнифер Лопес. За судейский стол проекта сели Евгений Кот, Максим Чмерковский и Татьяна Денисова, известная по "Танцуют все". Илона Гвоздева хотела попробовать себя в роли участницы, но неожиданно передумала.

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Почему Илона Гвоздева отказалась от участия в World of Dance

33-летняя победительница "Танцев со звездами" решила не идти на кастинг, чтобы уступить дорогу молодым танцовщикам. Она якобы уже сошла на свой Олимп – одержала победу в "Танцах со звездами" с Игорем Ласточкиным и стала хореографом в Грузии, поэтому World of Dance должен открывать новые таланты.

Проект стартовал, взвесив все "за" и "против". Мы уже прошлое поколение, время дать дорогу молодым, крутым, классным, которые сойдут на новый звездный танцевальный Олимп,

– призналась Илона Гвоздева.

Однако звезда добавила, что с телевидением она не прощается. Ее якобы ждут новые проекты и новые амплуа. Сейчас Илона Гвоздева не рассекречивает, в какой роли предстанет перед зрителями.



Илона Гвоздева о проект World of Dance / Фото из инстаграм-сторис танцовщицы

Интересно, что в прошлом году Илона Гвоздева отказалась от участия еще в одном проекте – "Танцы со звездами". Она хотела стать хореографом-постановщиком, но на это место выбрали Елену Шоптенко.

Что Илона Гвоздева ранее говорила о World of Dance

Илона Гвоздева хотела прийти на кастинг шоу World of Dance, чтобы показать зрителям жизненный опыт, мудрость, новые навыки, которые получила за последние 13 лет после "Танцуют все", и по-новому раскрыться для публики.

"13 лет назад именно проект "Танцуют Все" подарил мне счастливый билет в мир танцев, искусства и сделал из меня настоящую артистку! Может настало время снова ворваться в этот танцевальный бум и напомнить о себе? Как говорится бывших танцоров не бывает. Даже у "старой гвардии" есть еще порох и, думаю, это именно та сцена, где можно его зажечь", – писала танцовщица месяц назад.

Интересно, что сеть не одобрила такую идею Илоны Гвоздевой. В комментариях фаны написали, что участвовать в проекте должны молодые ноунеймы, а такие звезды, как она, должны сидеть за судейским столом: