"Чарльз розчарувався, коли народився Гаррі": ЗМІ розсекретили таємні записи принцеси Діани

Через 26 років після загибелі принцеси Діани оприлюднили таємний аудіозапис, у якому дружина принца описала свій шлюб з Чарльзом. Виявляється, нинішній король Великої Британії не дуже зрадів народженню другого сина Гаррі.

Ці записи зробив письменник Ендрю Мортон для своєї книжки 1992 року "Діана: її правдива історія". Цей аудіозапис додадуть до майбутнього документального фільму про принцесу.

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Чому Чарльз розчарувався

У нещодавно опублікованому записі йдеться про те, що Чарльз був розчарований, коли дізнався, що у нього народився другий син, принц Гаррі. Як виявилося, майбутній король мріяв про доньку.

Діана в аудіозаписі стверджувала, що Чарльз висловив своє засмучення її мачусі Рейн Спенсер під час хрестин Гаррі у 1984 році.

На хрещенні Гаррі Чарльз підійшов до мами і сказав: "Знаєте, ми були так розчаровані, ми думали, що буде дівчинка". А мама відмахнулася від нього і сказала: "Ви повинні розуміти, як вам пощастило, що у вас нормальна дитина",

– йдеться у записі.

Що відомо про стосунки Гаррі з батьком Чарльзом

Після скандальних заяв про батька у мемуарах "Запасний" стосунки між принцом Гаррі та Чарльзом III дуже погіршилися.

Джерела в королівському палаці повідомили, що монарх не запросив принца Гаррі та Меган Маркл на поминки з нагоди роковин смерті Єлизавети II. Приватна подія відбудеться 8 вересня у Балморалі.

Також на сайті палацу оновили інформацію про принца Гаррі. Звідти прибрали згадку про титул "Його королівська Величність". Тепер там згадують про Гаррі та Меган як "герцога та герцогиню Сассекських". До слова принц Гаррі ще користувався титулом в автобіографії.

Водночас незодавно у короля запитали, чи поверне він сина, на що Чарль відповів: "Було б добре". Експерти припускають, що родина хоче помиритися.

Чарльз і Діана розлучилися в 1996 році. У шлюбі вони прожили 15 років. Однією з причин їхнього розриву стала передбачувана зрада обох сторін.