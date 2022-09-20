Новый король планирует внести изменения в закон, чтобы запретить некоторым членам королевской семьи быть государственными советниками.

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Чарльз ІІІ запланировал изменения в королевской семье

В 1937 году был принят закон о регентстве, определяющий, что супруга монарха и четверо взрослых, следующих в очереди на престол, могут выполнять функции государственных советников. Советники имеют право заменить короля, если тот нездоров.

В последние годы правления Елизаветы II эти функции выполняли наследники королевы: принц Филипп, принц Чарльз, принц Уильям, принц Гарри и принц Эндрю.

Если король Чарльз III внесет запланированные изменения, то принц Уильям станет единственным государственным советником, который был при Елизавете II.

Теперь право быть государственным советником предоставляется жене короля – королеве-консорту Камилле, а также принцессе Беатрис, поскольку она является следующим взрослым лицом в очереди на престол. Но принцесса является неработающим королевским лицом, поэтому, вероятно, она не будет исполнять обязанности государственного советника.

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Какие советники могут быть при короле Чарльзе III

Монарх стремится как можно быстрее внести изменения в закон, и тогда принцесса Анна и принц Эдвард будут кандидатами на две должности советников короля.

Также Чарльз III может ввести более широкую реформу, которая бы четко определяла позицию тех членов королевской семьи, которые работают и неактивных. Если новые требования будут касаться не только линии наследования, то, вероятно, будет включена Кейт Миддлтон, которая после смерти королевы Елизаветы II получила титул Уэльской принцессы.