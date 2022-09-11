Чарльз III з дружиною прибув до Букінгемського палацу: як вітали нового короля

Новий британський король Чарльз III прибув до Букінгемського палацу з королевою-консортом. Там у нього заплановані зустрічі з лідерами країн-співдружності.

Вчора, 10 вересня, Чарльза III офіційно проголосили новим королем. Тож він почав виконувати королівські обов'язки, повідомляє 24 канал.

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Чарльз III приїхав до Букінгему

Сьогодні, 11 вересня, новий король Чарльз III прибув до Букінгемського палацу. У нього заплановані зустрічі з представниками країн Співдружності.

Король зустрінеться з міністром закордонних справ Джеймсом Клеверлі, комісарами Антигуа та Барбуди, Багамських островів, Беліза, Канади, Гренади, Нової Зеландії, Сент-Крістофера та Невіса, Сент-Люсії та Сент-Вінсента та Гренадін, а також почесним консулом – представником Австралії.

Чарльз III прибув до Букінгему на чорному Rolls Royce. Поруч з ним була королева-консорт Камілла. Щоб побачити нового короля, біля палацу зібрався величезний натовп – понад тисяча людей. Піддані радісно вітали короля.

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Чарльз III – новий британський король