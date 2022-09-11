Вчера, 10 сентября, Чарльза III официально провозгласили новым королем. Он начал выполнять королевские обязанности, сообщает 24 канал.
Читайте также Последнее путешествие королевы: гроб с телом Елизаветы II покинул Балморал
Чарльз III приехал в Букингем
Сегодня, 11 сентября, новый король Чарльз III прибыл в Букингемский дворец. У него запланированы встречи с представителями стран Содружества.
Король встретится с министром иностранных дел Джеймсом Клеверли, комиссарами Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Белиза, Канады, Гренады, Новой Зеландии, Сент-Кристофера и Невиса, Сент-Люсии и Сент-Винсента и Гренадин, а также представителем Австралии.
Чарльз III прибыл в Букингем на черном Rolls Royce. Рядом с ним находилась королева-консорт Камилла. Чтобы увидеть нового короля, возле дворца собралась огромная толпа – более тысячи человек. Подданные радостно приветствовали короля.
Как Чарльз ІІІ приехал в Букингем: видео и фото
Чарльз III – новый британский король
- В Сент-Джеймском дворце в Лондоне состоялась Церемония провозглашения Чарльза III королем. Советники, министры и члены королевской семьи подписали прокламацию, которую впоследствии зачитали с балкона. Прокламацию зачитывали в разные часы во многих уголках мира, где Чарльз III стал главой государства.
- Как сообщил королевский репортер, король Чарльз III лично просил, чтобы Совет престолонаследия транслировался по телевидению – это произошло впервые в истории. Как отзываются в сети, это начало новой прозрачной монархии.