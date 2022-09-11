Вчора, 10 вересня, Чарльза III офіційно проголосили новим королем. Тож він почав виконувати королівські обов'язки, повідомляє 24 канал.
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Чарльз III приїхав до Букінгему
Сьогодні, 11 вересня, новий король Чарльз III прибув до Букінгемського палацу. У нього заплановані зустрічі з представниками країн Співдружності.
Король зустрінеться з міністром закордонних справ Джеймсом Клеверлі, комісарами Антигуа та Барбуди, Багамських островів, Беліза, Канади, Гренади, Нової Зеландії, Сент-Крістофера та Невіса, Сент-Люсії та Сент-Вінсента та Гренадін, а також почесним консулом – представником Австралії.
Чарльз III прибув до Букінгему на чорному Rolls Royce. Поруч з ним була королева-консорт Камілла. Щоб побачити нового короля, біля палацу зібрався величезний натовп – понад тисяча людей. Піддані радісно вітали короля.
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Чарльз III – новий британський король
- У Сент-Джеймському палаці в Лондоні відбулась Церемонія проголошення Чарльза III королем. Радники, міністри й члени королівської сім'ї підписали прокламацію, яку згодом зачитали з балкона. Прокламацію зачитували в різні години у багатьох куточках світу, де Чарльз III став очільником держави.
- Як повідомив королівський репортер, король Чарльз III особисто просив, щоб Рада престолонаступництва транслювалась по телебаченню – це сталося вперше в історії. Як відгукуються в мережі, це початок нової прозорої монархії.