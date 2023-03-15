Днями монарх віддав титул свого батька брату Едварду, тож тепер він буде герцогом Единбурзьким до самої смерті. А тепер нагороди отримали музиканти.
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Гітариста Queen Браяна Мея посвятили у лицарі
Музикант Браян Мей був на аудієнції в Букінгемському палаці. Разом з ним прийшла Йоланда Браун. Вони обоє отримали нагороди від Чарльза III.
Також Йоланда виступила перед Його Величністю під час служби до Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві.
Для перегляду всіх фото гортайте направо:
На особистій сторінці в інстаграмі гітарист Queen також опублікував фото з церемонії, лаконічно підписавши його: "Немає слів".
Нагадаємо, урочиста коронація Чарльза III відбудеться 6 травня у Вестмінстерському абатстві. Монарха коронує архієпископ Кентерберійський. У Сполученому Королівстві 6 – 8 травня будуть святковими днями. План заходів дізнавайтеся за посиланням.