Днями монарх віддав титул свого батька брату Едварду, тож тепер він буде герцогом Единбурзьким до самої смерті. А тепер нагороди отримали музиканти.

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Гітариста Queen Браяна Мея посвятили у лицарі

Музикант Браян Мей був на аудієнції в Букінгемському палаці. Разом з ним прийшла Йоланда Браун. Вони обоє отримали нагороди від Чарльза III.

Також Йоланда виступила перед Його Величністю під час служби до Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві.

Для перегляду всіх фото гортайте направо:

На особистій сторінці в інстаграмі гітарист Queen також опублікував фото з церемонії, лаконічно підписавши його: "Немає слів".

Нагадаємо, урочиста коронація Чарльза III відбудеться 6 травня у Вестмінстерському абатстві. Монарха коронує архієпископ Кентерберійський. У Сполученому Королівстві 6 – 8 травня будуть святковими днями. План заходів дізнавайтеся за посиланням.