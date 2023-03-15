На днях монарх отдал титул своему отцу брату Эдварду, и теперь он будет герцогом Эдинбургским до самой смерти. Теперь же награды получили музыканты.

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Гитариста Queen Брайана Мэя посвятили в рыцари

Музыкант Брайан Мэй был на аудиенции в Букингемском дворце. Вместе с ним пришла Иоланда Браун. Они оба получили награды от Чарльза III.

Также Йоланда выступила перед Его Величеством во время службы ко Дню Содружества в Вестминстерском аббатстве.

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На личной странице в инстаграмме гитарист Queen также опубликовал фото с церемонии, подписав лаконично его: "Нет слов".

Напомним, торжественная коронация Чарльза III состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Монарха коронует архиепископ Кентерберийский. В Соединенном Королевстве 6-8 мая будут праздничными днями. План мероприятий узнавайте по ссылке.