9 января принцессе Уэльской исполнился 41 год. Кейт Миддлтон традиционно поздравила королевская семья – Чарльз III и королева-консорт Камилла.

Читайте также Сыновья Чарльза III были против брака отца с Камиллой: почему Гарри назвал мачеху "опасной"

Кейт Миддлтон поздравили с днем рождения

На странице британской монаршей семьи появилось новое фото Кейт Миддлтон, которого раньше не было в сети. Это фото сделали во время одного из рабочих выходов принцессы Уэльской. В частности, в процессе визита принца Уильяма и Кэтрин в Уэльс после смерти королевы Елизаветы II.

На фото Кейт Миддлтон позирует в черных брюках и красном пальто от бренда LKBennett с золотистыми пуговицами. У нее распущенные волосы, а в ушах – серьги-подвески.

Кэтрин держит в руках букет, который ей дарит маленькая девочка. Эта фотография очаровала сеть. В комментариях поклонники оставляли множество теплых слов для принцессы.

Сегодня поздравляем принцессу Уэльскую с днем рождения!

– поздравила Кейт королевская семья.



Кейт Миддлтон с девочкой / Фото из твиттера королевской семьи

Кейт Миддлтон часто видят с детьми во время деловых выходов или поездок. Особой ролью принцесса Уэльская наградила украинских детей, которые выступили на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве.

Кэтрин лично пригласила в Лондон хор украинских беженцев St. Mary's Russian School. Дети спели для британцев и своих родителей, которые сейчас находятся в Украине на передовой