Маріуполь – це біль усієї України. Ексведучий тревел-шоу "Орел і решка" Андрій Бєдняков важко переживає його окупацію та "русскій мір", який процвітає там на руїнах. Він пригадав, що відчував сім років тому.

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Андрій Бєдняков про Маріуполь 7 років тому

"Друзі, не можу додзвонитися нікому в Маріуполі. Хто знає, у чому причина", – писав зірка у фейсбуці 22 червня 2015 року.

Фейсбук нагадав… Минуло 7 років. І я знову не можу додзвонитись нікому в Маріуполь. І, на жаль, уже ніколи не додзвонюсь,

– прокоментував Андрій Бєдняков у сторіс зараз.

Скриншот з інстаграм-сторіс Андрія Бєднякова

Скриншот з інстаграм-сторіс Андрія Бєднякова

Схоже, шоумен мав на увазі, що більше ніколи не зателефонує мамі, яка померла в Маріуполі на початку весни.

Ольга Миколаївна довгий час важко хворіла, за нею доглядали сиділки.

24 лютого вона підійшла до однієї з них і сказала: "Ну все, це кінець".

Її виснажували не лише постійні бомбардування, а й холод, бо в кінці лютог – на початку березня "у квартирі було +3, 0 градусів, а для хворої людини це катастрофа".

Так, мама Андрія Бєднякова впала в кому, а згодом померла. Її поховали по-людськи, не під під'їздом, як ховали своїх родичів інші маріупольці. Однак її могила на поки що непідконтрольній Україні території.

Як Маріуполь окупували вперше