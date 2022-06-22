Відомий український телеведучий Андрій Бєдняков стежить за всіма новинами тимчасово окупованого Маріуполя, адже це його рідне місто. Він повідомив, що днями російські окупанти перейменували одну з вулиць.

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Андрій Бєдняков висміяв окупантів

Російські загарбники змінили назву проспекту Миру – й прозвали його проспектом Леніна. Бєдняков пожартував на цю тему, запропонувавши провезти забальзамованого Леніна містами.

У Маріуполі окупанти проспект Миру змінили на проспект Леніна. Символічно... мир не потрібен. У мене ще пропозиція. Може Леніна ще й містами провезти? Як кубок Стенлі, наприклад,

– написав Андрій Бєдняков.



Андрій Бєдняков прокоментував перейменування проспекту / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, кубок Стенлі – головна нагорода світового хокею. На один день його може взяти кожен спортсмен-переможець. Через це кубок багато "подорожує": за 27 років існування традиції в ньому охолоджували алкоголь, хрестили дитину й використовували по-різному. Тоді як забальзамоване тіло Леніна досі зберігають у Москві й не дозволяють поховати організатора червоного терору.

Також Андрій Бєдняков показав, що нещодавно фейсбук "нагадав" йому, як він 7 років тому не міг додзвонитись ні до кого у Маріуполі. "Минуло 7 років. І я знову не можу додзвонитися нікому в Маріуполі. І, на жаль, нікому вже не додзвонюсь".



Фото з інстаграм-сторіз Андрія Бєднякова

Нагадаємо, Андрій Бєдняков також показував, як росіяни спаплюжили стелу на в'їзді в Маріуполь. Вони перефарбували її у кольори їхнього прапора й зняли рік заснування міста та герб.

"Скільки фарби ви б не використали, ви ніколи не зможете знищити синьо-жовті кольори. Маріуполь – це Україна, граматєі. Вони навіть зняли рік заснування. Щоб ми не пам'ятали нашу історію. Адже історія "має бути" лише їхня. Вчителі хр*нові", – наголошував телеведучий.