Мариуполь – это боль всей Украины. Экс-ведущий тревел-шоу "Орел и решка" Андрей Бедняков тяжело переживает его оккупацию и "русский мир", который процветает там на руинах Он вспомнил, что чувствовал семь лет назад.

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Андрей Бедняков о Мариуполе 7 лет назад

"Друзья, не могу дозвониться никому в Мариуполе. Кто знает, в чем причина", – писал звезда в фейсбуке 22 июня 2015 года.

Фейсбук напомнил… Прошло 7 лет. И я снова не могу дозвониться в Мариуполь. И, к сожалению, уже никогда не дозвонюсь,

– прокомментировал Андрей Бедняков в сторис сейчас.

Скриншот из инстаграм-сторис Андрея Беднякова

Скриншот из инстаграм-сторис Андрея Беднякова

Похоже, шоумен имел в виду, что больше никогда не позвонит маме, которая умерла в Мариуполе в начале весны.

Ольга Николаевна долгое время тяжело болела, за ней ухаживали сиделки.

24 февраля она подошла к одной из них и сказала: "Ну все, это конец".

Ее истощали не только постоянные бомбардировки, но и холод, потому что в конце февраля – начале марта "в квартире было +3, 0 градусов, а для больного человека это катастрофа".

Так, мама Андрея Беднякова впала в кому, а впоследствии умерла. Ее похоронили по-человечески, не под подъездом, как хоронили своих родственников другие мариупольцы. Однако ее могила на пока неподконтрольной Украине территории.

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