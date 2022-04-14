Був командний пункт росіян і медчастина, – окупанти знищили дім телеведучої Анни Панової
Джерело:інстаграм Анни Панової
Російські орки нещадно знищують укарїнські міста. Телеведуча Анна Панова показала руїни свого будинку, які росіяни залишили після того, як влаштували там свій командний пункт та медчастину.
Окупанти знищують все на своєму шляху. Сім'ї телеведучої Анни Панової орки дозволили виїхати в безпечне місце, а в її будинку під Києвом влаштували свій командний пункт.
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Окупанти знищили будинок Анни Панової
На особистій сторінці в інстаграмі ведуча опублікувала фото залишків оселі, яку її коханий з любов'ю майстрував для сім'ї. Він будинку залишилися руїни, шматки іграшкового дитячого візочка, залишки гойдалки.
Анна розповіла, що перші три дні війни почувала там у безпеці. Аж поки не прийшли російські танки. Росіяни дозволили сім'ї виїхати у безпечне місце, а самі облаштували в будинку командний пункт та медчастину.
Дивлюся на ці кадри й не вірю, що тут влітку гралася у надувному басейні наша Мілка. Більше немає родинних фото, на яких ціле життя. Більше немає картин українських художників, які Саша збирав 25 років. Немає сліз. Головне, що ми живі,
– поділилася Панова.
Телеведуча зізналася, що певно ніколи б не хотіла повертатися туди, щоб не бачити того жаху. Але чоловік сказав: "Я вже пустив тут коріння. Як і сад, який я посадив і він уцілів. Тож ми неодмінно все відбудуємо".
Анна Панова показала знищений будинок / Фото з інстаграму ведучої
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