"Бумбокс" та Сергій Жадан захопили спільним треком "Правда", що написаний до великої війни
Джерело:"Бумбокс"
Гурт "Бумбокс" та Сергій Жадан презентували спільну пісню "Правда". Це оригінальна версія треку – оркестрова версія є саундтреком фільму "Мирний-21".
Спільна пісня "Бумбоксу" та Сергія Жадана вийшла у четвер, 27 квітня. Але трек "Правда" мав вийти задовго до цієї дати.
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У Жадана й "Бумбоксу" вийшов спільний трек
Сергій Жадан поділився, що текст для пісні "Правда" був написаний за півтора року до повномасштабного вторгнення. Він написав вірш на березі моря й виклав його у соцмережі. Вже наступного дня отримав повідомлення, як Андрій Хливнюк співає цей текст.
Ми зв’язалися, я дописав текст, Андрій написав свій шматок. Ми з ним довго сперечалися, тому що він перфекціоніст, і це цікаво. Видно, наскільки для нього важливо те, що він співає, що промовляє, що для нього це не просто чужий текст. Він його пропустив через себе, це дуже приємно,
– зазначив Сергій Жадан.
У пісні "Правда" чутно не тільки виконання Андрія Хливнюка, але й Сергія Жадана. На думку поета, пісня відповідає назві, є чутливою та чесною.
"Бумбокс" і Сергій Жадан – "Правда": дивіться відео онлайн
У коментарях діляться враженнями від спільної роботи музикантів:
- "Як я обожнюю голос Андрія. Пронизує до мурашок просто. Щиро, глибоко, відверто. Дякую";
- "Знов у яблучко, дякую за чудову роботу";
- "Люблю музику Андрія і вірші Сергія. Дуже вам дякую за такий тандем, хлопці";
- "Дві легенди разом в одній пісні";
- "Мурахи, мурахи аж по волоссю. Дуже сильно, дякую за емоції".
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