Спільна пісня "Бумбоксу" та Сергія Жадана вийшла у четвер, 27 квітня. Але трек "Правда" мав вийти задовго до цієї дати.

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У Жадана й "Бумбоксу" вийшов спільний трек

Сергій Жадан поділився, що текст для пісні "Правда" був написаний за півтора року до повномасштабного вторгнення. Він написав вірш на березі моря й виклав його у соцмережі. Вже наступного дня отримав повідомлення, як Андрій Хливнюк співає цей текст.

Ми зв’язалися, я дописав текст, Андрій написав свій шматок. Ми з ним довго сперечалися, тому що він перфекціоніст, і це цікаво. Видно, наскільки для нього важливо те, що він співає, що промовляє, що для нього це не просто чужий текст. Він його пропустив через себе, це дуже приємно,

– зазначив Сергій Жадан.

У пісні "Правда" чутно не тільки виконання Андрія Хливнюка, але й Сергія Жадана. На думку поета, пісня відповідає назві, є чутливою та чесною.

"Бумбокс" і Сергій Жадан – "Правда": дивіться відео онлайн

У коментарях діляться враженнями від спільної роботи музикантів:

"Як я обожнюю голос Андрія. Пронизує до мурашок просто. Щиро, глибоко, відверто. Дякую";

"Знов у яблучко, дякую за чудову роботу";

"Люблю музику Андрія і вірші Сергія. Дуже вам дякую за такий тандем, хлопці";

"Дві легенди разом в одній пісні";

"Мурахи, мурахи аж по волоссю. Дуже сильно, дякую за емоції".

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