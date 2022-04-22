Тревел-шоу "Орел і решка" подарувало Лесі Нікітюк чимало друзів. Зокрема, Регіну Тодоренко та Андрія Бєднякова. Якщо перша відсиджується у Москві та напарює про дружбу між Україною та Росією, то другий допомагає армії грошима й втрачає рідних.

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Леся Нікітюк про стосунки з Бєдняковим під час війни

З Андрієм Бєдняковим і його дружиною Настею Короткою Нікітюк спілкувалася постійно. Вона чи не перша дізналася, що війна застала його далеко за кордоном. Натомість родина ведучого була в Україні, тож він не знаходив собі місця.

Андрій був за кордоном, поїхав знімати програму. Він дуже переживав за сім'ю. Одна справа, коли ми хоча б тут, на місці, на відстані 200-300 кілометрів, а коли людина десь за океаном – це дуже страшно,

– розповіла Леся Нікітюк.

Однак, за її словами, Бєдняков швидко включився у волонтерство. Вона розповіла йому, що хлопцям зі ЗСУ треба серйозні засоби зв'язку, які коштують 10 тисяч доларів, і він перерахував усю суму.

Леся Нікітюк про смерть мами Андрія Бєднякова

Зірка розповіла, що дуже хвилювалася за сім'ю Бєднякова, як і за всіх маріупольців. Вона молилася, щоб люди вибралися з міста живими, але мама ведучого померла там під вибухами. Про це Леся Нікітюк дізналася з допису колеги в інстаграмі й кілька годин підбирала правильні слова підтримки.

Я знала, що його мама в непростому стані… Було важко навіть написати. Тому що важко підбирати слова. Буквально через кілька годин я все ж знайшла правильні слова, наскільки це можливо,

– зізналася Леся Нікітюк.

Вона додала, що на її повідомлення Бєдняков навіть відписав.

Андрій Бєдняков з мамою, яка померла в Маріуполі: фото

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