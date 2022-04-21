Українська телеведуча Леся Нікітюк після початку великої війни перекваліфікувалась у волонтери. Вона розповіла одну з історій, з якою стикнулась у своєму прихистку.

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Леся Нікітюк про дівчинку з Краматорська

Блогерка розповіла про 8-річну дівчинку Лейлу та її сестру – однорічну Аню. На диво, їхні батьки дивом виїхали з Краматорська ще до обстрілу.

Їхні батьки вирішили виїжджати з Краматорська потягом… Але в останню мить передумали… Сіли в авто, взяли дітей, собаку і вирушили в дорогу! В той день на вокзал в Краматорську був нанесений авіаудар російськими окупантами. Невдовзі сім'я приїхала до нас в прихисток,

– поділилась Леся Нікітюк.

"За час поки шукали квартиру, ми здружились.. Лейла малювала мені по 20 малюнків в день, а маленьку Аню я таскала на руцях щодня.. таке янголя. Сьогодні Лейла складала речі, вибрала собі іграшкового удава з гуманітарки й запросила мене на чай в її нову квартиру… а я їй не відмовила", – додала зірка.



Леся Нікітюк з Лейлою / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Леся Нікітюк з Лейлою та Анею / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Що відомо про ракетний обстріл Краматорська