Було тяжко співати, – лідерка KAZKA пояснила, чому вирішила схуднути

Солістка відомого гурту KAZKA за рік схуднула приблизно на 35 кілограмів. Олександра Заріцька пояснила, що вирішила скидати зайве через здоров'я.

Солістка українського гурту KAZKA Олександра Заріцька розповіла, чому вирішила почати скидати зайві кілограми. Вона зізналась, що мала проблеми зі здоров'ям.

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Чому лідерка KAZKA вирішила худнути

Був у мене такий період, коли реально було тяжко співати, ходити. Я зрозуміла, що все-таки здоров'я має бути у пріоритеті й зараз я все ж таки наближена до того, щоб бути здоровою та отримувати кайф від життя, щоб нічого не заважало втілювати свої мрії,

– зізналась Олександра Заріцька.

Співачка додала, що розпочала цей шлях у час карантину. За понад рік вона схуднула на 35 кілограмів.

"Якщо рахувати від найбільшої точки, яка була, це якраз карантин, депресія, і зараз – це десь 35 кілограмів. Кілограми у всіх різні. Головне, щоб люди бачили, що існують зміни, і людина може змінюватись, якщо цього захоче", – підкреслила вона.

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Схуднення Олександри Заріцької