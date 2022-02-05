Солістка українського гурту KAZKA Олександра Заріцька розповіла, чому вирішила почати скидати зайві кілограми. Вона зізналась, що мала проблеми зі здоров'ям.

Цікаво У шоу-бізнесі не вистачає конфліктів, – солістка KAZKA прокоментувала скандал "НеАнгелів"

Чому лідерка KAZKA вирішила худнути

Був у мене такий період, коли реально було тяжко співати, ходити. Я зрозуміла, що все-таки здоров'я має бути у пріоритеті й зараз я все ж таки наближена до того, щоб бути здоровою та отримувати кайф від життя, щоб нічого не заважало втілювати свої мрії,

– зізналась Олександра Заріцька.

Співачка додала, що розпочала цей шлях у час карантину. За понад рік вона схуднула на 35 кілограмів.

"Якщо рахувати від найбільшої точки, яка була, це якраз карантин, депресія, і зараз – це десь 35 кілограмів. Кілограми у всіх різні. Головне, щоб люди бачили, що існують зміни, і людина може змінюватись, якщо цього захоче", – підкреслила вона.

Олександра Заріцька у "29 запитань від Люкс ФМ": дивіться відео онлайн

Схуднення Олександри Заріцької