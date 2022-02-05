Солістка українського гурту KAZKA Олександра Заріцька розповіла, чому вирішила почати скидати зайві кілограми. Вона зізналась, що мала проблеми зі здоров'ям.
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Чому лідерка KAZKA вирішила худнути
Був у мене такий період, коли реально було тяжко співати, ходити. Я зрозуміла, що все-таки здоров'я має бути у пріоритеті й зараз я все ж таки наближена до того, щоб бути здоровою та отримувати кайф від життя, щоб нічого не заважало втілювати свої мрії,
– зізналась Олександра Заріцька.
Співачка додала, що розпочала цей шлях у час карантину. За понад рік вона схуднула на 35 кілограмів.
"Якщо рахувати від найбільшої точки, яка була, це якраз карантин, депресія, і зараз – це десь 35 кілограмів. Кілограми у всіх різні. Головне, щоб люди бачили, що існують зміни, і людина може змінюватись, якщо цього захоче", – підкреслила вона.
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Схуднення Олександри Заріцької
- Упродовж участі співачки на "Танцях з зірками" лідерка гурту KAZKA схуднула на 20 кілограмів. Тоді вона вирішила збільшити фізичні навантаження й обмежити себе в харчуванні, щоб покращувати танцювальні рухи.
- Та після вильоту з проєкту Олександра Заріцька вирішила не зупинятися. Ще за 2 місяці вона скинула 10 кілограмів.