Було страшно, – Ірина Горова пригадала, як у перші дні війни прийняла у своєму підвалі 30 людей

Колишня дружина Потапа живе у приватному будинку під Києвом, ближче до Василькова. Перші чотири дні війни вона була там і навіть приймала у своєму підвалі сусідів. Їх було близько 30.

44-річна продюсерка Ірина Горова не з лякливих, тож виїжджати з-під Києва вранці 24 лютого не стала. Замість того, щоб розробляти план евакуації для себе, батьків і сина вона допомагала теробороні та сусідам. У підвалі її маєтку ночували 30 людей, яким не було де ховатися.

Читайте також "Ти мене покинула": ексдружина Потапа розповіла, чому посварилася з 13-річним сином

Як Ірина Горова прийняла у своєму підвалі 30 людей

Біля мене недалеко Васильків, Жуляни, Глеваха. Це таке місце, що все пролітало повз мене. Я бачила і гвинтокрили, і літаки, і техніку. Спочатку ми думали, що це ворожа, потім розуміли, що наші. Але, звичайно, це було дуже страшно,

– зізналася Ірина Горова.

Знаменитість не залишила напризволяще й тих, хто не мав власного укриття. "У мене є великий підвал, там багато сусідів з дітьми ночували. Десь 30 людей було", – пригадала продюсерка.

Ексдружина Потапа зізналася, що, мабуть, і далі залишалася в будинку під Києвом, якби російські окупанти не поцілили в нафтобазу у Василькові.

"У мене був час допомагати тро, багато справ ми робили. Але коли під носом це вибухнуло, я зрозуміла, що настав час їхати, треба було і батьків, і дітей вивозити", – розповіла Горова.

Повне інтерв'ю Ірини Горової зі Славою Дьоміним: дивіться відео онлайн (про перші дні війни під Києвом – на 6:39)

В інтерв'ю Славі Дьоміну Ірина Горова також розповіла: