44-летняя продюсерша Ирина Горовая не из пугливых, поэтому выезжать из-под Киева утром 24 февраля не стала. Вместо того чтобы разрабатывать план эвакуации для себя, родителей и сына она помогала терробороне и соседям. В подвале ее имения ночевали 30 человек, которым негде было прятаться.

Читайте также "Ты меня бросила": экс-жена Потапа рассказала, почему поссорилась с 13-летним сыном

Как Ирина Горовая приняла в своем подвале 30 человек

Возле меня недалеко Васильков, Жуляны, Глеваха. Это такое место, что все пролетало мимо. Я видела и вертолеты, и самолеты, и технику. Сначала мы думали, что это враждебные, потом понимали, что наши. Но, конечно, это было очень страшно,

– призналась Ирина Горовая.

Знаменитость не оставила на произвол судьбы и тех, кто не имел собственного укрытия. "У меня есть большой подвал, там многие соседи с детьми ночевали. Где-то 30 человек было", – вспомнила продюсерша.

Экс-жена Потапа призналась, что, наверное, и дальше оставалась бы в доме под Киевом, если бы российские оккупанты не попали в нефтебазу в Василькове.

"У меня было время помогать тро, много дел мы делали. Но когда под носом это взорвалось, я поняла, что пора ехать, нужно было и родителей, и детей вывозить", – рассказала Горовая.

Полное интервью Ирины Горовой со Славой Деминым: смотрите видео онлайн (о первых днях войны под Киевом – на 6:39)

В интервью Славе Демину Ирина Горовая также рассказала: