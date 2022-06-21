Андрій Данилко вперше зізнався, чому багато пив: "Було болісно, коли гинули люди"

Андрій Данилко не любить розповідати про особисте життя, мабуть, саме тому довкола його персони завжди точиться багато чуток. Так, артисту приписували алкоголізм. Він вперше зізнався, що справді випивав, але не через залежність, а через Майдан.

Данилко, якого всі знають як Вєрку Сердючку, живе на Хрещатику. У цій квартирі він був і під час бомбардувань Києва, і під час Революції Гідності. Якщо 24 лютого зірка мобілізувався й без упину давав інтерв'ю, то вісім років тому – розклеївся. Від болю, що люди гинуть просто під його вікнами, артист став випивати.

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Чому Андрій Данилко багато пив

Для мене Майдан був дуже болісним. Особливо коли почали гинути люди, а це в мене під вікном. І ось тоді я почав дуже багато випивати, був у мене такий момент,

– пригадав Андрій Данилко.

Однак поспішив додати, що зараз узагалі не п'є. Щоправда, здебільшого через проблеми зі здоров'ям.

"У мене немає залежності від алкоголю, як багатьом хочеться думати. Я, звичайно, у плані випивки боєць. Але зараз взагалі не п'ю, по здоров'ю питання. А тоді, звичайно, тричі на тиждень бувало", – розповів зірка.

Андрій Данилко / Фото з інстаграму Вєрки Сердючки

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два роки тому знаменитість розповідав , що через проблеми зі здоров'ям набирав вагу – "гладшав не від їжі, або, як буває, що випивають". У квітні 2021-го продюсер Вєрки Сердючки Юрій Нікітін заявив, що Данилка "лікує велика група фахівців" , як з'ясувалося, усі вони поправляли його проблеми зі сном – налагоджували циркадні ритми

Революція Гідності так загартувала артиста, що з квартири на Хрещатику він не виїжджав. Однак ні в Бучу, ні в Ірпінь, ні в інші звільнені міста Київської області їхати не хоче. Не тому, що страшно, а тому, що не бачить у цьому сенсу.

Мені вистачило цих фотографій. Їхати туди, щоб сфотографуватися, як турист, ну для чого? У мене ні одної фотографії немає на Майдані, це під моїми вікном. Мені було ніяково… Хоча я знаю дуже багатьох людей, які спеціально ходили туди як на екскурсію,

– заявив Андрій Данилко.

Він радий, що Київ та інші міста України оживають і з розумінням ставиться до того, що люди ходять у кафе, ресторани, постять у мережі кадри з мирного життя.

"Я не бачу нічого жахливого, якщо більш-менш спокійно, і люди можуть сісти випити каву, поговорити, відволіктися, подивитися фільм. А що ви пропонуєте їм робити? Вони нічого не забувають, вони намагаються йти від цього, щоб не бути в цьому жахливому стані. Я їх розумію абсолютно… Треба відволікатися все одно, не руйнувати себе", – поділився думками зірка.