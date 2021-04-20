Короткий допис із поясненням з'явився на особистій сторінці Вєрки Сердючки в інстаграмі. Зокрема, 47-річний Андрій Данилко звернувся до громадськості через своїх менеджерів.

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Менеджмент Данилка дав зрозуміти, що здоров'я артиста не в такому жахливому стані, як останнім часом це описують в пресі.

Друзі, ви що, з глузду з'їхали? Андрій Данилко поправляє свої проблеми зі сном. Налагоджує циркадні ритми. Все інше – норм,

– повідомили в публікації.

Прихильники знаменитості дуже зраділи такій новині:

"Тримайся рідний";

"Будь ласка, не пишіть дурниць! Пан Андрій в прекрасній формі. Вчора особисто бачила у Львові";

"Здоров'я і сил";

"Давайте нам нові хіти";

"Весь інстаграм у цих новинах. За сьогодні вже 10 разів прочитала з різних газет. Особливо російські, вже приплели онкологію".

Нагадаємо, вже не вперше Андрій Данилко спростовує інформацію, що шириться в пресі. У листопаді 2019 року з'явилися чутки, що артист пережив блокаду серця під час зйомок новорічного шоу "Привіт, 20-ті".

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