Були думки, що він собі когось знайшов, – SLAVIA про подружнє життя з Дзідзьо

Українська співачка SLAVIA вкотре поділилась думками стосовно розлучення та сімейного життя з артистом Дзідзьо. Зірка зізналась, що в якийсь момент вони почали віддалятися один від одного.

SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) дала нове інтерв'ю, де поділилась подробицями останніх років сімейного життя з колишнім чоловіком Дзідзьо й деталями розлучення. Співачка розповіла, що вона з чоловіком навіть мріяла про сина. Його подружжя хотіло назвати Оскаром.

До слова Ексдружина Дзідзьо мандрує Україною: куди SLAVIA відправилася після розлучення з артистом

SLAVIA про життя й розлучення з Дзідзьо

Артистка наголосила, що мрія про сина зародилась ще давно, а здійснити її не вдалося через постійну роботу Дзідзьо: "Я чекала, що Михайло напрацюється і сам захоче, сам попросить. І моє життя перетворилося на очікування".

Ярослава додала, що вона відчувала дискомфорт у стосунках, однак сам співак все заперечував.

У мене були думки, що, можливо, він собі когось знайшов, тому що зникло тепло: Михайло (став, – Showbiz) начебто не мій чоловік, він як стіна. Я бачила дзвінки, повідомлення, але ніякої виразної відповіді не отримала,

– зізналася дівчина.

SLAVIA також розповіла, що саме Дзідзьо став ініціатором того, щоб жити окремо. Він тільки через певний час сказав дружині, що не хоче бути з нею: "Він жив трохи на студії, у нього є там диван. Він часто залишався вночі, потім в якийсь момент сказав, що зараз живе на квартирі, вирішив пожити окремо".

SLAVIA дізналась про розлучення зі ЗМІ

Співачка зізналась, що не знала про те, що в програмі "Світське життя" Дзідзьо вперше оголосить на всю країну новину про їхній розрив. Тому ця заява стала цілковитою несподіванкою.

Мене Михайло не попередив, що він про це скаже. І це одна з причин, яка ще раз підтвердила, що ми окремо. Сім'я – це "ми" для мене, і ми повинні разом обговорювати такі моменти,

– поділилась ексдружина Дзідзьо.

За словами Ярослави Хоми, вона не знала навіть про перше засідання суду з приводу розлучення: "Після того, як Михайло заявив про розлучення, я дізналася, що відбувся суд. Ніхто не з'явився, мені ніякої повістки не приходило. Я просто була ошелешена коли дізналася. Кажу: "Ми ж домовлялися разом?". Ось так все життя – Михайло біжить попереду паровоза. Я розчарувалася в сім'ї, саме в нашій родині", – підсумувала зірка.

Інтерв'ю зі SLAVIA: дивіться відео онлайн

Розлучення Дзідзьо і SLAVIA: коротко