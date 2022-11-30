Хрещена принца Вільяма звільнилась з Букінгемського палацу після прийому Камілли

Членкиня британської королівської родини звільнилась після прийому королеви-консорт Камілли, де була Зеленська. Хрещена принца Вільяма подала у відставку через неприйнятні коментарі до одної з запрошених гостей.

У вівторок, 29 листопада, королева-консорт Камілла влаштувала великий прийом, на який запросила багатьох гостей, серед яких була й перша леді Олена Зеленська. Однак захід у Букінгемському палаці завершився неприємно для одної з гостей.

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Палац звільнив працівницю після прийому Камілли

Прийом відвідала Нгозі Фулані, яка народилась у Великій Британії, а зараз очолює благодійний фонд Sistah Space та допомагає жінкам-жертвам домашнього насильства. Після прийому вона розповіла, що одна з працівниць палацу дозволила собі некоректні коментарі стосовно її раси. Начебто ця людина кілька разів перепитувала, яка її національність і з якого вона регіону Африки.

Букінгемський палац та сама Фулані приховали ім'я цієї працівниці, але одна з очевидців розмови розкрила пресі, що це леді Сюзан Хассі.

, леді Сюзан Хассі – фрейліна покійної Єлизавети II та одна з її найближчих подруг, яка служить у палаці з народження принца Ендрю. Вона була з королевою на похороні принца Філіпа й підтримувала інших членів монаршої сім'ї. Також вона є одною з хрещених принца Вільяма.

Ми дуже серйозно ставимося до цього інциденту та негайно провели розслідування, щоб встановити всі подробиці. У цьому випадку були зроблені неприйнятні коментарі, які викликають глибокий жаль,

– коментують представники Букінгемського палацу.

Сюзан Хассі звільнилась з посади працівниці Букінгемського палацу через скандал. Вона попросила вибачення у Нгозі Фулані.

"Тим часом відповідна особа хотіла б висловити свої глибокі вибачення за завдані болі та негайно відмовитися від своєї почесної ролі. Усім членам родини нагадують про політику різноманітності та інклюзивності, яку вони зобов'язані дотримуватися в усі часи".

Скандал з расизмом, про який розповідала Меган

У великому інтерв'ю Опрі Вінфрі Меган Маркл вперше розповіла про расизм в королівській родині. Будучи вагітною, вона дізналась, що в палаці обговорювали, наскільки темною буде шкіра її первістка Арчі.

Після цього скандалу у ЗМІ припускали, що про колір шкіри Арчі могла говорити принцеса Анна. Однак та нібито була стривожена через "небажання і нездатність Меган поважати чужі традиції й культурні відмінності".

Згодом королівські біографи визначили, що це король Чарльз III, однак правдивою інформацією володіє лише Меган і Гаррі. Та після скандалу з фрейліною ця історія набуває нових фарб.