Букінгемський палац відреагував на звинувачення в бік Меган Маркл у знущанні

Після звинувачення Меган Маркл у знущанні над працівниками палацу, його офіційні представники заявили, що починають розслідування над цією справою. У Букінгемі додають, що не потерплять тиску щодо персоналу.

Нещодавно видання The Times оприлюднило скандальну заяву про те, що Меган Маркл цькувала та принижувала працівників палацу та своїх помічників. Букінгемський палац відреагував на звинувачення та оголосив початок розслідування цієї справи.

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Букінгемський палац почне розслідування

Представники королівського палацу наголосили, що не потерплять знущань чи утисків на робочому місці. Вони додали, що королівська родина кілька років дотримується політики поваги та гідного ставлення до співробітників.

Ми дуже стурбовані звинуваченнями колишніх співробітників герцога і герцогині Сассекських, викладених в The Times. Наша команда буде розбиратися в обставинах, описаних в статті. Персонал, включаючи тих співробітників, хто вже тут не працює, буде запрошений для участі,

– повідомив Букінгемський палац.

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