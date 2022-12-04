Карма в дії: будинок зрадниці Софії Стужук закидали "коктейлями Молотова"

Блогерка Софія Стужук замовчує війну, чим підтримує дії Росії. Зараз вона разом з новим бойрефндом живе в Латвії, чекає від нього дитину. У ніч проти 4 грудня будинок зрадниці невідомі закидали "коктейлями Молотова".

У листопаді скандальна блогерка заявила, що не збирається повертатися в Україну. До 24 лютого в Києві вона мала власний бізнес, заміський будинок, а тепер виїхала за кордон і мовчить про агресію Росії.

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Будинок Софії Стужук в Латвії закидали коктейлями Молотова

Тепер блогерка-мовчунка повідомила, що невідомі закидали її будинок в Ризі "коктейлями Молотова". Це сталося в ніч на 4 грудня. За словами Стужук, на щастя, тієї ночі в неї було безсоння і вона швидко розбудила коханого.

"Всю ніч не могла заснути. Спочатку почула, ніби щось закинули нам на веранду. Але подумала, що здалося. Тепер розумію, що або перший не вдався, або перевіряли, чи всі сплять. А через 5 хвилин був вогневий спалах і звук розбитого скла. Я збудила Антона зі словами: "Антоне, у наш будинок щось кидають". Ми включили світло, вибігли вниз. Антон загасив… Невідомо, це і була мета просто налягати, чи продовжували б кидати, якби ми не прокинулися. Але якби я спала, то горів би гараж, де автомобілі. Думаю, всім зрозуміло, що могло статися", – написала Стужук в телеграмі.

Люди готові вбивати людей, дітей. А кажуть, що не хочуть війни,

– додала зрадниця.

Скандальна блогерка також заявила, що нажахана читати коментарі "бездушних людей, які зараз пишуть, що було мало, треба більше, закликають продовжувати робити це".

В телеграмі Стужук опублікувала відео з камер спостереження, а також повідомила, що написала заяву в поліцію, буде розслідування.

На інстаграм-сторінці, доступ до якої обмежений для користувачів з України, Стужук звернулася до якоїсь Юлії, яка, за її словами, у соцмережах розсекретила адресу проживання Софії.

Неможливо думати, що у світі є жінки, які бажають смерті іншим. Я вже не кажу про дітей,

– додала в телеграмі.



У будинок Софії Стужук кинули "коктейлі Молотова" / Скриншот інстаграм-сторіс зрадниці