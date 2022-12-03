В інстаграм-сторіс Катя Осадча заявила, що знає автора такого графіті. Ведуча подякувала за позицію і показала, як зараз виглядає фасад бутіка.

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У Києві розмалювали бутік Dior

Фасад розмалювали у ніч проти 3 грудня. На дверях магазину написали "Russian style". Катерина Осадча подякувала авторові цього графіті, але не розсекретила його імені.

Не словом, а ділом. Знаю автора, але відзначати не буду. Дякую за позицію і дію. Вони мають знати, що ми знаємо,

– написала зірка на фото.



Катя Осадча про бутік Dior в Києві / Скриншот інстаграм-сторіс ведучої

Нагадаємо, наприкінці листопада Christian Dior презентував нову рекламну кампанію, в якій натякнув на російську культуру. У всіх фотографіях та відеороликах користувачі вбачають культурний код країни-агресорки Росії – це сніг, тундра та берези. Через таку негласну підтримку країни-агресора українці сильно обурилися і не приховують це.