Залишився один камін: волонтери "Добробату" приїхали розгрібати будинок Харчишина
Джерело:фейсбук "Добробату"
Волонтери добровольчого будівельного батальйону "Добробат" розбирають завали будинку Валерія Харчишина, який знищили окупанти у Гостомелі, поки селище було в окупації. Виконавець дякує їм за допомогу у такий непростий час.
Наразі Валерій Харчишин переважно проводить свої благодійні концерти на підтримку ЗСУ, тому йому в той час у Гостомелі допомагають волонтери "Добробату". Організація безкоштовно та за благочинні внески допомагає людям, будинки в яких постраждали через російських загарбників.
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Ворожі снаряди не обирають, чию домівку нищити. Вони однаково нещадні до українців. Родинний дім музиканта Валерія Харчишина у Гостомельській громаді було зруйновано російськими окупантами. У будинку виросли троє синів артиста, а нині від нього лишилися лише уламки,
– розповіли волонтери на фейсбук-сторінці добровольчого батальйону.
Волонтери "Добробату" розчистили завали будинку Харчишина / Фото з фейсбуку організації
Від будинку Харчишина у Гостомелі залишився лише камін / Фото з фейсбуку організації
Вони повідомили, що виїздили на місце потрощеного житла та ліквідовували наслідки "прильоту" ворожої артилерії, але їм допомагав і сам артист. Для завершення розчищення завалів вони планують приїхати ще один раз.
Харчишин дякує волонтерам "Добробату" за допомогу / Фото з фейсбуку організації
Що сталось з будинком Харчишина: головне
- Гостомель та низка інших міст та селищ перебували близько двох місяців в окупації російських військ. На щастя, Валерій не був у той час вдома, проте наприкінці березня він повідомив, що збудований ним будинок згорів унаслідок російського обстрілу. На його будівництво артист витратив близько 200 тисяч доларів.
- Музикант переконаний, що у його будинок снаряд потрапив не дарма – це може бути результат роботи ворожого корегувальника. Адже будинки поруч абсолютно цілі, а цей досконало знищений. Наразі з цим розбирається поліція.
- Своє зруйноване майно він зареєстрував у "Дії" та розповів, які бюрократичні кола йому довелось пройти, аби потрапити на свою ділянку і почати розгрібати завали.