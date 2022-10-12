Виступ музикантів, крім дотримання зобов'язань перед глядачами, які придбали квитки до 24 лютого, мав на меті зібрати кошти на підтримку діяльності благодійного фонду "Вектор – оптична лабораторія", де безплатно ремонтують прилади для ЗСУ.

Важливо Жадан і Вакарчук у Харкові говоритимуть про Україну: як потрапити на унікальну зустріч

На концерт запросили волонтерів і військовослужбовців з родинами. Виступ відбувся у теплій дружній атмосфері. Музиканти зіграли в акустичній версії улюблені всім знайомі пісні "Три хвилини", "Вже не сам", "Фурія", "Секрет", "Так мало тут тебе" та інші, дещо з маловідомого репертуару і свою нову пісню "Чи ти почув".

Наче звичайний концерт, яких ми відіграли сотні, але чомусь перед виходом і перші хвилини на сцені я хвилювався так, ніби вперше. Ми проїхали тисячі кілометрів, виступаючи у Європі – знайомились з новою публікою та зустрічались із добре знайомими шанувальниками, але концерт вдома для рідної публіки – надзвичайно важливий і відповідальний момент, який змусив нас хвилюватися,

– поділився Валерій Харчишин.



Концерт "Другої Ріки" в Києві / Фото Ірени Скуратовської

Перед виступом музиканти оголосили про збір коштів на своїх сторінках у соцмережах. Зробити донат також була можливість у відвідувачів концерту і готівкою, для цього перед входом у зал була розташована спеціальна скринька, або скориставшись QR-кодом. Загальна сума, яку гурт передав у БФ "Вектор – оптична лабораторія" – 100 тисяч грн, вона складається із зроблених українцями пожертв та частини коштів з продажу квитків.

"На отримані від гурту "Друга Ріка" гроші ми відремонтуємо військові оптичні прилади на суму понад 30 тисяч доларів і відправимо їх на фронт. Справні тепловізори, прилади нічного бачення та інші оптичні пристрої допоможуть нашим воїнам зберегти життя на полі бою, а значить, користь від нашої роботи буде безсумнівною", – розповів військовий волонтер, засновник "Вектор – Оптична лабораторія" Ігор Федірко.



Концерт "Другої Ріки" в Києві / Фото Ірени Скуратовської

"Друга Ріка" планує продовжити відвідувати міста України з благодійним туром "Інша Ріка" та збирати кошти для підтримки ЗСУ, графік концертів наразі складається і буде анонсований згодом.