Скандал навколо опікунства Брітні Спірс, здавалося б, затихав з кожним роком, та цього разу він розгорівся з нечуваною силою. Західна преса продовжує дізнаватися деталі щодо опіки над американською знаменитістю.

До слова Колишній чоловік Брітні Спірс відреагував на скандал з опікунством тестя

Брітні Спірс хотіла отримати допомогу

Видання повідомило, що вночі перед засіданням суду виконавиця телефонувала до служби порятунку. У розмові вона назвала себе "жертвою жорстокої поведінки" опікунів. До її будинку навіть прибули правоохоронці на прохання зірки.

Закони штату Каліфорнія дозволяють громадськості знати про екстрені виклики. Однак записи повідомлень Брітні Спірс приховані. Це пояснюють тим, що розслідування досі триває.

Видання також зазначило, що після дзвінка співачки опікуни почали "відчайдушно листуватися". Вони хвилювалися через непередбачувану поведінку Брітні, яка могла виявитися наступного дня.

Вони турбувалися, що Спірс може сказати на наступний день, та обговорили, як підготуватися, якщо вона вийде з-під контролю,

– пише The New Yorker.

Опікунство над Брітні Спірс: коротко