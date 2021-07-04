Скандал вокруг опекунства Бритни Спирс, казалось бы, затихал с каждым годом, но на этот раз он разгорелся с неслыханной силой. Западная пресса продолжает узнавать детали касательно опеки над американской знаменитостью.

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Бритни Спирс хотела получить помощь

Издание сообщило, что в ночь перед заседанием суда исполнительница звонила в службу спасения. В разговоре она назвала себя "жертвой жестокого поведения" опекунов. В ее дом даже прибыли правоохранители по просьбе звезды.

Законы штата Калифорния позволяют общественности знать об экстренных вызовах. Однако записи сообщений Бритни Спирс скрыты. Это объясняют тем, что расследование еще продолжается.

Издание также отметило, что после звонка певицы опекуны начали "отчаянно переписываться". Они волновались из-за непредсказуемого поведения Бритни, которое могло быть на следующий день.

Они беспокоились, что Спирс может сказать на следующий день, и обсудили, как подготовиться, если она выйдет из-под контроля,

– пишет The New Yorker.

Опекунство над Бритни Спирс: коротко