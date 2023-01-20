У своєму інстаграмі, де на зірку підписано майже 42 мільйони шанувальників, вона повідомила, що змінила ім'я на Рівер Ред. Його ж вона закріпила у своєму профілі. Традиційно зірка не назвала причину такого рішення, втім, шанувальники припускають, що це може бути пов'язано з Джастіном Тімберлейком – партнери були у стосунках з 1997 по 2002 рік. Після розриву Тімберлейк випустив пісню "Cry me a river".

До слова Брітні Спірс вперше за 6 років випустила пісню: хто з легендарних зірок заспівав з нею в дуеті



Інстаграм-профіль Брітні Спірс, тепер – Рівер Ред / Скриншот з мережі

Також нещодавно Брітні Спірс поділилася архівним відео з Джастіном, де вони грали в баскетбол, неоднозначно їх прокоментувавши: "Коли ми разом кидали м'ячі в кільця... Ось тоді й відбувалися чудеса". Згодом вона його видалила.

Проте оголошення про своє нове ім'я вона написала під кадром з фотографією планети Марс.

"Яскрава ... легко!!! Дякую тобі, друже дитинства, я знайшла свій м'ячик... Не недооцінюй силу чистоти!!! Я все це бачу наскрізь... Воно рідке і мокре... Воно ігристе і має масу!!! Я змінила ім'я на Рівер Ред! І все ж таки вогонь там, де він освітлює... Дивитися на нього і стрибати прямо без страху!!!! Чорт! Тепер я повинна знайти свою виделку", – як завжди незрозуміло написала Брітні в інстаграмі.

Додамо, що зірка закрила коментарі до своїх дописів за останній місяць. Нещодавно вона також опублікувала відео, як робить тату у прямому ефірі, щоправда, воно їй одразу не сподобалось.

Нагадаємо, що 13 серпня 2021 року Джеймс Спірс відмовився від опікунства над зірковою донькою. 30 вересня суд забрав у нього опікунство, а вже 13 листопада це рішення підтвердив суд Лос-Анджелеса. Згодом зірка одружилась з фітнес-тренером Семом Асгарі та навіть завагітніла від нього, але скоро мала викидень.