Вперше з 2016 року та вперше після звільнення з-під опіки батька американська артистка Брітні Спірс презентувала пісню. Трек Hold Me Closer вийшов у дуеті з легендарним виконавцем Елтоном Джоном.

Брітні Спірс та Елтон Джон випустили пісню

Слова до танцювальної та ритмічної пісні Hold Me Closer написала сама Брітні Спірс. Однак музика створена на основі хіта Елтона Джона 1971 року Tiny Dancer та з елементами треків The One і Donʼt Go Breaking My Heart.

Вона справді ікона, одна з найбільших попзірок усіх часів, і в цьому альбомі вона звучить приголомшливо. Я дуже люблю її та в захваті від того, що ми створили разом,

– відгукнувся про співпрацю з Брітні Елтон Джон.

Брітні Спірс та Елтон Джон – Hold Me Closer: слухайте онлайн

Брітні Спірс також прокоментувала випуск пісні. Вона задоволена тим, що їй вдалось заспівати з Елтоном Джоном.

Я трохи вражена... Для мене це велика справа! Я більше медитую й розумію, що мій простір – дорогоцінний. Я вчуся, що кожен день – це чистий аркуш, щоб намагатися бути кращою людиною і робити те, що робить мене щасливою… так, сьогодні я обираю щастя,

– написала артистка.

Зауважимо, 13 серпня 2021 року Джеймс Спірс відмовився від опікунства над зірковою донькою. 30 вересня суд забрав у нього опікунство, а вже 13 листопада це рішення підтвердив суд Лос-Анджелеса.

Після 13 років опікунства Брітні Спірс досі працює з юристами, щоб з'ясувати, куди поділись її 36 мільйонів доларів, якими володів батько.