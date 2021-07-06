Брітні Спірс завершує кар'єру: концертний менеджер заявив, що складає обов'язки

Американська співачка Брітні Спірс на тлі скандалу, схоже, вирішила обірвати будь-які стосунки з концертною діяльністю. Про припинення роботи зі співачкою оголосив її менеджер Ларрі Рудольф.

Відомо, що менеджер співпрацював з Брітні Спірс 25 років. Але останні 2,5 роки Ларрі не спілкувався з артисткою (відтоді, коли вона оголосила, що бере перерву у виступах), тому коли почув, що його підопічна йде зі сцени, він вирішив звільнитись.

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Брітні Спірс йде зі сцени

Свого офіційного листа він залишив батькові співачки Джеймі Спірсу і Джоді Монтгомері, яка тимчасово виконує обов'язки її опікуна.

"Я дізнався, що Брітні оголосила про свій намір офіційно піти у відставку. Як її менеджер, я вважаю, що в кращих інтересах Брітні піти з її команди, оскільки мої професійні послуги більше не потрібні", – йдеться в повідомленні Рудольфа.

Як ви знаєте, я ніколи не мав відношення до опіки над нею, тому я не знаю багатьох деталей. Спочатку я був найнятий на прохання Брітні, щоб допомагати їй в її кар'єрі. І як менеджер я вважаю, що в інтересах Брітні мені краще буде піти з її команди, оскільки в моїх професійних послугах більше немає потреби. Будь ласка, прийміть цей лист як офіційну відставку,

– заявив чоловік.

Ларрі Рудольф додав, що готовий на подальшу співпрацю з жінкою, якщо вона сама цього захоче. Але оглядаючись на 25 років, які він був поряд з нею, Ларрі заявив, що пишається результатом роботи з виконавицею. Він бажає їй всього найкращого.

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