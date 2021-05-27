Брітні Спірс зачарувала мережу архівним фото з синами

Знаменита американська виконавиця Брітні Спірс неочікувано поділилась із шанувальниками світлиною з домашнього архіву. Вона показала кадр із двома синами у басейні.

Відома співачка Брітні Спірс стала мамою двох дітей у шлюбі з танцівником Кевіном Федерлайном. 2005 року на світ з'явився первісток Шон, а через рік – другий син Джейден. Та через опікунство батька зірка дуже рідко бачиться зі своїми дітьми.

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Архівне фото Брітні Спірс з синами

Днями виконавиця на своїй сторінці опублікувала світлину з домашнього архіву. Вона показала, як відпочивала з маленькими Шоном і Джейденом у басейні.

Я стала мамою дуже рано. У всіх басейнах, в яких ми були, всі діти оточували мене, тому що я приносила найбільше іграшок. Я справжня матуся!

– написала зірка під фото.

Брітні Спірс надзвичайно рідко ділиться кадрами з синами. Нещодавно вона оприлюднила чарівне фото зі старшим сином Шоном, але з невідомих причин згодом його видалила. Останню світлину з двома дітьми знаменитість публікувала у березні цього року.

Чи може Брітні Спірс стати мамою втретє