Знаменита американська виконавиця Брітні Спірс вкотре спантеличила фанів. Вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі світлину з сином, але згодом видалила її.

До теми Юрій Горбунов показав розваги з сином у басейні: зворушливий кадр

Брітні Спірс показала фото з сином

На новому знімку зі старшим 15-річним сином Шоном Престоном співачка позує у жовтій сукні та усміхається. Хлопець постав перед камерою у стильному вбранні. Помітно, що він значно підріс, бо вже вищий за свою зіркову матусю. Шон вперше показав обличчя на камеру, тому викликав бурхливу реакцію мережі.

Фото через певний час зникло з акаунту Брітні Спірс, однак це не завадило прихильникам поширити кадр мережею.

Зазначимо, що артистка ділиться знімками з синами надзвичайно рідко. Востаннє вона публікувала фото з двома дітьми у березні 2021 року, а перед цим у 2019 році. Тоді хлопці прикрили обличчя масками та окулярами, оскільки вони не хочуть показувати обличчя громадськості. Ймовірно, це й стало причиною, чому Брітні видалила знімок з Шоном.

Стосунки Брітні Спірс з синами