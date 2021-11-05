У вересні 39-річну Брітні Спірс звільнили від опікунства батька-тирана й відтоді її життя заграло новими барвами. Вона готується до весілля з бойфрендом Семом Асгарі, відпочиває на приватному острові та бачиться з синами за будь-якої зручної нагоди.

Важливо Батько Брітні Спірс попросив суд негайно звільнити його від опікунства

Так, артистка з дітьми й друзями відвідала виставку знаменитого художника Вінсента Ван Гога в Лос-Анджелесі. У них були VIP-квитки, тому вони не потрапили в поле зору жодних інших відвідувачів. Зірка оприлюднила відео з рідкісного виходу у світ і зізналась, що в такій компанії почувається собою.

Я пішла з людьми, які люблять мене за будь-яких обставин, як би безглуздо я не поводилась, відкривши рот,

– зауважила Брітні Спірс.

Ба більше, Брітні Спірс опублікувала кілька кадрів з дорослими синами. Щоправда, швидко видалила їх з інстаграму. На фото вона позувала з 16-річним Шоном і 15-річним Джейденом, яких народила від танцівника Кевіна Федерліна.

Брітні Спірс з синами / Фото з інстаграму співачки

Брітні Спірс з синами / Фото з інстаграму співачки

Додамо, розповідаючи про святкування днів народжень синів, Брітні Спірс не стала ділитися їхніми фото, бо вони нібито відмовляються з'являтися в її соціальних мережах. Тоді як хлопці з радістю позують з другом батька.