Минулого тижня діти Брітні Спірс святкували дні народження – старшому Шону виповнилося 16 років, а молодшому Джейдену – 15 років. Хлопці з'явились на світ з різницею в один рік і два дні, 14 і 12 вересня, тож зіркова мама влаштувала для них спільне святкування.

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У нас була невеличка вечірка з найкрутішими тістечками та морозивом. Це спантеличує мене, бо вони вже такі високі та, чорт забирай, ростуть далі,

– поділилась Брітні Спірс.

Вона зізналась, що з радістю показала б сімейні фото з вечірки, однак Шон і Джейден відмовляються з'являтися в її соціальних мережах. Співачка натякнула, що сини зареєстровані в інстаграмі, однак оберігають свою приватність.

Єдине, що розкрила Брітні Спірс, – нове захоплення дорослих синів. Стало відомо, що після днів народжень хлопці пішли на танці.

"Дівчатка, готуйтесь, бо мої хлопчики такі гарні… Вони обоє надзвичайно талановиті. Я неймовірно щаслива, що в моєму житті є двоє цих маленьких чоловіків", – написала зіркова матуся.

Так, замість нового фото з синами Брітні Спірс розмістила в інстаграмі картинку зі зворушливим написом: "Немає нічого сильнішого, ніж любов між матір'ю і сином".

Фото з інстаграму Брітні Спірс

Нагадаємо, востаннє співачка показувала синів, коли їм було 15 і 14 років – у березні минулого року. Схоже, рідкісний кадр був зроблений під час спільного відпочинку далеко від гамірного Лос-Анджелеса.

Повний текст публікації Брітні Спірс:

Минулого тижня у моїх хлопчиків були дні народження. На жаль, вони дорослішають і хочуть займатися своїми справами. Я повинна попросити в них дозвіл опубліковувати їхні, бо вони надзвичайно незалежні чоловіки.

Так, у нас була невеличка вечірка з найкрутішими тістечками та морозивом. Це спантеличує мене, бо вони вже такі високі та, чорт забирай, ростуть далі. Минулого тижня вони пішли на танці, і я плакала два дні. Дівчатка, готуйтесь, бо мої хлопчики такі гарні.

Є багато речей, якими я не можу поділитися з вами, бо мої діти дуже приватні, що мені подобається, але я скажу вам, що вони обоє надзвичайно талановиті. Я неймовірно щаслива, що в моєму житті є двоє цих маленьких чоловіків. І, якщо вони читають це, а я в цьому впевнена, я дуже люблю вас, два маленькі дияволи.