Такі лицемірні, – Брітні Спірс емоційно прокоментувала документальні фільми про себе

Документальні фільми лише підігрівають ажіотаж навколо приватного життя Брітні Спірс. Співачка вперше за довгий час перервала мовчанку й опублікувала емоційне звернення, в якому розкритикувала стрічки про себе.

Днями 39-річна Брітні Спірс опублікувала чергове відео з дивакуватими танцями, але додала до нього досить серйозний текст. Співачка визнала, що попри боротьбу з батьком за опікунство, цей рік вже став для неї значно кращий, ніж минулий.

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Артистці приємно, що така велика кількість журналістів і шанувальників стурбована її особистим життям. Однак вона розкритикувала документальні фільми про себе.

2021 рік значно кращий, ніж 2020, але я і не думала, що наскільки. Занадто багато документалок з чужими поглядами на моє життя. Що я можу сказати, я дуже вражена! Ці фільми такі лицемірні,

– заявила співачка.

Брітні Спірс підкреслила, що всі біографічні стрічки акцентують на найбільш травматичних і негативних моментах її життя, хоч у ньому було багато досягнень і позитиву.

"Я дуже хочу нагадати вам усім, що, хоча у мене і були досить важкі часи в житті, у мене також були і дивовижні моменти. Але, на жаль, світ більше зацікавлений у негативі", – написала Брітні Спірс.

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Вона запевнила, що задоволена своїм життям і має безліч планів на майбутнє. Влітку вона вирушить у великий гастрольний тур і не може дочекатися, коли танцюватиме в різних студіях. Крім того, Брітні Спірс мріє про мініатюрний ставок з рибою на задньому дворі свого будинку.

Знаю, я трохи дивна. Сподіваюся, ви всі проживаєте своє краще життя. Я точно так,

– завершила знаменитість.

Нагадаємо, Брітні Спірс не вперше прокоментувала фільм про себе. Наприкінці березня вона висловилася про стрічку Framing Britney Spears, випущену The New York Times, після перегляду якої плакала два тижні. Проте тоді фанати підозрювали, що це не текст артистки.

Після виходу документального фільму бойфренд зірки Сем Асгарі заговорив про спільне майбутнє з нею. Він запевнив, що не відмовляється від своєї обраниці, планує бути з нею завжди і готовий стати батьком.