Брітні Спірс одружується з бойфрендом після скандалу з опікунством батька: емоційне відео
Джерело:інстаграм Брітні Спірс
Американська співачка Брітні Спірс отримала пропозицію одруження від свого коханого – фітнес-тренера Сема Асгарі, з яким зустрічається вже 5 років. Освідчення, ймовірно, стало можливим лише після того, як батько Брітні направив свої документи до суду про відмову від опікунства.
39-річна Брітні Спірс заручилась з бойфрендом вчора, 12 вересня. Радісне відео, де зірка зухвало демонструє своє кільце, вона розмістила у мережі. Відомо, що обручку виготовив дизайнер з Нью-Йорка Роман Малаєв, повідомляють у CNN.
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Представник 27-річного Сема Асгарі заявив, що "закохані зворушені наданою їм підтримкою, відданістю і любов'ю".
"Я не можу в це повірити", – саме так підписала своє відео Брітні Спірс, де хизується обручкою. Сем Асгарі натомість поділився фотографією у своєму профілі, на якій Спірс демонструє каблучку під час поцілунку.
Брітні та Сем Асгарі – надзвичайно щасливі, адже тепер можуть узаконити свої стосунки після усіх судових тяганин з батьком Брітні. Раніше Джеймс Спірс контролював усе життя артистки, тому після зняття з нього опікунства пара довго не роздумувала і вийшла на новий рівень стосунків.
Брітні Спірс одружується! / Фото з інстаграму Сема Асгарі
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Що відомо про стосунки Брітні та Сема?
- Пара почалась зустрічатись у грудні 2016 року. Вони познайомилися під час знімань кліпу Брітні на трек Slumber Party.
- Вони разом жили у будинку Брітні, разом подорожували та відвідували світські події.
- Під час суду над зняттям опікунства з її батька Джеймса Спірса Брітні заявляла, що хотіла би від Сема дітей, але батько не дозволяє забрати з її тіла внутрішньоматкової спіралі.
- Перші чутки про заручини пари з'явились ще всередині липня, коли зірку побачили з масивною обручкою на руці.
- Раніше Брітні була одружена з Джейсоном Александром (шлюб тривав всього 55 годин) у 2004 році, та з Кевіном Федерлайном (з 2004 по 2007 рік), народивши від нього двох дітей.